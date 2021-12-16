За сутки от коронавируса в ЛНР выздоровели 36 человек
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 42 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 16 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 21 160, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 36 жителей.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 17 661 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано 2 летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 3019 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 480 пациентов.
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