«У Бога нет других рук, кроме ваших!» Дончанину Владу Лукину, у которого редкая саркома, срочно нужна помощь

Влад учится в Донецком национальном университете, участвует в КВН. За него переживают друзья и преподаватели. Фото: Личный архив

Дончанка Екатерина Сумская бросила клич во всемирной сети Интернет – ее сыну Владу Лукину поставили страшный диагноз: альвеолярная рабдомиосаркома.

- Редкая злокачественная опухоль. По статистике, такая встречается у троих детей на миллион. Я в шоке!.. Жизнь разделилась на «до» и «после», - рассказывает мама 18-летнего мальчишки Екатерина Сумская (она одна воспитывает сына).

«Детский диагноз» у взрослого парня - редкий случай. К сожалению, врачей, специализирующихся на редких видах сарком, очень мало. Екатерина Сумская в социальных сетях нашла родителей детей с похожими диагнозами; после долгого и сложного курса лечения их чада уверенно идут на поправку. Они передали маме мальчика контакт профессора из частной клиники в Израиле, который, изучив анализы Влада Лукина, согласился взяться за его лечение.

У Влада и его мамы появилась надежда. Они сейчас ожидают вызов из израильской клиники. Стоимость лечения варьируется от 50 000 долларов - это так называемый депозит до 200 000 долларов, так как при этом диагнозе, если не поможет ударная химиотерапия, нужна будет пересадка костного мозга.

- Я прошу вас, помогите спасти жизнь моему сыну! Я просто хочу, чтобы Владик жил! Я хочу обнимать его, смеяться с ним и теребить его лохматую макушку. Я знаю, что у Бога нет других рук, кроме ваших! Мы примем любую помощь: финансовую, лайки, репосты, размещения в сторис, ваши молитвы. Даже один рубль от вас может спасти моего сына! – говорит Екатерина Сумская.

Влад учится в Донецком национальном университете, участвует в КВН. За него переживают друзья и преподаватели

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