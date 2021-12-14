В Донецке проводят донорскую акцию в поддержку онкобольных детей

Благотворительный фонд «Время Добрых» призывает жителей Республики прийти на помощь детям, которым нужна кровь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жизни детей в детских онкологических отделениях зачастую зависят от доноров, которые приходят на помощь. Однако порой бывают ситуации, когда крови катастрофически не хватает. Часто такое случается в праздничные дни, когда люди погружаются в подготовку к торжествам и на какое-то время откладывают сдачу крови.

Два варианта развития

Для того чтобы в экстренной ситуации был шанс спасти чью-то жизнь, благотворительный фонд «Время добрых» совместно с Республиканским центром крови запустил донорскую акцию в поддержку онкобольных детей «Сдай кровь - помоги онкобольному ребенку».

- Представьте себе сюжет. Новогодние выходные. Вся Республика отдыхает. Бурно и весело. А в детском онкологическом отделении идет непрерывная борьба за жизни детей. Данилу Матаеву срочно понадобилось переливание крови. В резервах отделения ее нет. Перед Новым годом доноры не отозвались и не сдали кровь. Организм Данила беспрепятственно поражают вирусы и инфекции. Анализы падают, и у организма нет возможности справиться с этим. Финал может быть самый трагичный, - говорит волонтер благотворительного фонда «Время добрых» и координатор доноров детских онкоотделений Илья Барчан и приводит противоположную ситуацию. - И другой сценарий. Вся Республика наслаждается заслуженным отдыхом. А в детском онкологическом отделении есть кровь и ее компоненты для экстренных переливаний, которые здесь происходят каждый день. Потому что доноры присоединились к акции нашего фонда и сдали кровь во имя спасения Данила, Дианы, Андрея и многих других детей, которые очень хотят жить. Каким будет этот Новый год в онкоотделении для детей решать вам.

Волонтер благотворительного фонда «Время добрых» и координатор доноров детских онкоотделений Илья Барчан. Фото: Время добрых

Найти доноров сложно

Илья рассказал «Комсомолке» о ситуации, с которой столкнулся несколько лет назад. Вечером первого января ему позвонила заведующая отделением и сказала, что поступил ребенок из Иловайска - состояние очень тяжелое. До утра нужно было найти доноров крови. Если бы их не было - ребенок бы умер.

- Все праздновали Новый год. Человека, который бы подходил по группе крови и к тому же не пил, найти было очень трудно. Но мы это сделали. Такое счастье было, когда узнали, что с мальчиком все хорошо! Не может не радовать то, что родители в онкологическом отделении знают группы крови друг друга и при экстренных ситуациях приходят на помощь тем, кто в этом нуждается здесь и сейчас.

«Комсомолка» присоединяется к призыву фонда и обращается к неравнодушным читателям, желающим помочь онкобольным детям. В ближайшее время мы напишем о том, как прошла акция и поучаствуем в ней сами.

Прежде, чем идти на станцию переливания, нужно убедиться в том, что у вас нет противопоказаний, ознакомиться с диетой перед сдачей. Помочь с этим может координатор доноров детских онкоотделений Илья Барчан. Обращайтесь по номеру +38 071 497 18 91

На личном опыте

Однажды мы писали о тройне из Алчевска, которую спасали медики в роддоме больницы Вишневской в Донецке. Дети родились недоношенными, мама тоже была в тяжелом состоянии. Для спасения семьи была срочно нужна кровь. Бабушка новорожденных вместе с их отцом поочередно дежурили под дверьми станции переливания крови и искали доноров, без которых итог этой ситуации мог быть плачевным. Узнав об этом, я решил прийти на помощь, сдать кровь самостоятельно и призвал к этому читателей. Благо, люди откликнулись.

Жизнь Человека может завесить от получаса времени другого человека Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Через несколько дней нам позвонила мама детишек со словами: «Спасибо вам! Здесь у нас нет родственников и найти доноров не так легко. Спасибо всем, кто пришел на помощь. Есть в мире добрые люди, и я благодарна, что они встретились на нашем пути». Вскоре мы пришли на выписку и поздравили многодетную семью с радостным событием.

После таких ситуаций приходит осознание, что жизнь Человека может завесить от получаса времени другого человека. Всегда можно подумать, что на помощь придет кто-то другой, кто-то откликнется, но важно понимать, что этот «кто-то» может думать точно так.

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