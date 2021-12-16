На предприятии «Вода Донбасса» сообщили о возможном сокращении водоснабжения в пяти районах Донецка

Возможно сокращение воды на 30 процентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В пяти районах столицы Донецкой Народной Республики возможно сокращение водоснабжения. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «Вода Донбасса».

- Сокращение подачи холодной воды возможно в связи с временной остановкой работы Донецкой фильтровальной станции для проведения ремонтных работ, - говорится в сообщении.

Возможно сокращение подачи холодной воды в Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и частично Ленинский районы города Донецка до 30 процентов, – сказано в сообщении.

Донецкая фильтровальная станция не будет работать с 11.00 16декабря до 18.00 17 декабря.

Тем временем в столичном парке Щербакова полностью установили колесо обозрения. Новый аттракцион оснащен остекленными кабинками с подогревом.

Кстати, в Донецке проводят донорскую акцию в поддержку онкобольных детей.

Благотворительный фонд «Время Добрых» призывает жителей Республики прийти на помощь детям, которым нужна кровь.

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