В Донецке в парке Щербакова завершили установку нового колеса обозрения

Диаметр нового колеса обозрения 28,3 метра, а высота 31,5 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Новое колесо обозрения установлено на месте старого. Первый, кто прокатился на нем, - глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин. В своем телеграм-канале он сообщил:

- Спешу поделиться хорошей новостью. Завершились работы по подготовке к эксплуатации нового аттракциона «Колесо обозрения». Он успешно прошел проверку всех систем специальной комиссией.

Когда колесо обозрения пустят, пока не сообщается. На Новый год ожидаются сильные морозы, а аттракцион рассчитан на работу при температуре не ниже минус пятнадцати.

ОДНОВРЕМЕННО МОГУТ КАТАТЬСЯ 72 ЧЕЛОВЕКА

Строить новое колесо обозрения в Донецке начали в июне этого года. Тогда был залит фундамент. Проект по установке нового аттракциона реализован при поддержке Главы ДНР Дениса Пушилина.

Диаметр нового колеса обозрения 28,3 метра, а высота 31,5 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В высоту колесо обозрения 31 с половиной метр, а площадь, занимаемая им, увеличилась более чем в 2 раза и составила 500 квадратных метров. Современный и высокотехнологичный аттракцион оснащен восемнадцатью кабинами, которые могут вместить одновременно 72 пассажира. Из них девять – полностью остеклены с отоплением и кондиционированием. В том числе одна кабина предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями.

АТТРАКЦИОН ПОДСВЕТИЛИ ИЛЛЮМИНАЦИЕЙ

Новое колесо обозрения - это благотворительная помощь городу Донецку от неравнодушных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Они изготовили его на специализированном предприятии Свердловской области и доставили в столицу Донецкой Народной Республики.

Аналогичные аттракционы радуют своих посетителей в Крыму, Кемеровской, Свердловской и Воронежской областях, а также Республике Башкортостан. Недавно в донецком парке имени Щербакова на колесе обозрения наладили иллюминацию, а прилегающую территорию – облагородили. Дело – за погодой.

СПРАВКА «КП»

Колесо обозрения в Донецке (а оно единственное в городе) было демонтировано весной прошлого года из-за обрыва спицы. Аттракцион функционировал в парке имени Щербакова с 1982 года. Диаметр нового колеса обозрения 28,3 метра, а высота 31,5, тогда как у старого аттракциона диаметр составлял 24 метра, а высота - 27.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почетный президент Донецкой федерации футбола Виктор Звягинцев об игре за ЦСКА: Я никогда не забывал о Донбассе - здесь есть люди, любящие футбол и умеющие в него играть

В Москве вышла книга об истории двух клубов - московского ЦСКА и донецкого «Шахтера». Виктор Александрович - один из ветеранов футбола, который выступал в разные годы за оба эти клуба (подробно)