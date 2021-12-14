Предприятия России и Донбасса заключили ряд выгодных соглашений о сотрудничестве

Стороны выразили готовность сотрудничать в аграрной, сырьевой и инфраструктурных сферах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предприятия из Донецкой и Луганской Народной Республик заключили сегодня ряд выгодных соглашений о сотрудничестве с российскими компаниями. Договоренности были достигнуты во время рабочей встречи в Донецке, где обсуждались перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса.

Известно, что стороны выразили готовность сотрудничать в аграрной, сырьевой и инфраструктурных сферах. Так, соглашения между собой подписали ГК «Аграрный Донбасс» и АО «Крымхлеб», ООО «Центр экономического взаимодействия Республик» заключил договор с ООО «Карелприродресурс», а ТК «Железные дороги Донбасса» - с ПАО «Луганск Нива».

Напомним, сегодня в Донецке встретились представители четырех стран, чтобы обсудить развитие экономики региона. Темами для рассмотрения стали сертификация товаров республик и перспективы развития бизнеса в торговле с Россией, открывшиеся после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о гуманитарной поддержке Донбасса.

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