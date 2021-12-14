Предприятия Донбасса нацелены на российский рынок

Под управлением ЮГМК находятся семь крупнейших промышленных предприятий Донбасса. Фото: пресс-служба АМК

Продукция предприятий Донецкой и Луганской народных республик, находящихся под управлением Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК), должна соответствовать российским стандартам. Об этом заявил генеральный директор компании Евгений Юрченко во время поездки на Енакиевский металлургический завод.

По его словам, это даст рабочим Донбасса большие возможности - в первую очередь, право участвовать в госзакупках России.

- Безусловно, это направление является для нас приоритетным, и рынок Российской Федерации - огромный рынок с очень большим потенциалом. Мы очень хотим быстро выйти на российский рынок. Самое главное, чтобы продукция соответствовала тем требованиям, которые выставляет Россия, - сказал он.

Руководителя ЮГМК также отметил, что спрос на продукцию его предприятий уже начал превышать возможности производства.

- Запросов на нашу продукцию сейчас такое количество, что мы не выпустим такой объем стали и передела. Чисто физически не сможем это реализовать. Поэтому сосредотачиваемся обязательно на качестве продукции, и для нас очень важно, чтобы все шло без срывов, без нарушения технологического цикла, - пояснил он.

Читайте также

В ДНР на 2022 год запланировали капремонты на металлургических заводах

Это позволит нарастить объемы производства металла (подробнее)