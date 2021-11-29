В ДНР на 2022 год запланировали капремонты на металлургических заводах. Фото: ЕМЗ

Запланированные на 2022 год капитальные ремонты метзаводов Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) в Макеевке и Енакиево существенно увеличат объемы выпуска продукции. Об этом сообщает ДАН.

На Енакиевском металлургическом заводе планируется завершить капитальный ремонт доменной печи № 5, что позволит получать дополнительно 2500 тонн чугуна в сутки. На Макеевском металлургическом заводе проведут капремонт стана 150, где производится катанка - проволока с круглым сечением. Работы дадут возможность получать каждый сутки около 2200 тонн этой продукции. Стан после длительного простоя возобновил работу в сентябре этого года. Планов – громадье.

ЮГМК – компания российского бизнесмена Евгения Юрченко. В нее входит 7 филиалов: Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление в ДНР, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод в ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кикбоксеры из Донецка взяли «Кубок Дона»

В одноименных соревнованиях участвовало более 400 бойцов из 11 регионов России (подробнее)