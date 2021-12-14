Спустя шесть дней тишины ВСУ вновь открыли огонь под Горловкой

Почти недельный перерыв закончился очередным обстрелом Республики. Фото: штаб «ООС»

После шестидневного перерыва украинские военные вновь нарушили в Донбассе условия перемирия. Как сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сегодня днем ВСУ обстреляли поселок на северо-востоке Горловки.

- В 11.35 со своих позиций в районе поселка Новолуганское киевские войска открыли огонь из гранатомета по горловскому поселку Байрак. Были выпущены 29 гранат из автоматического станкового гранатомета, - рассказали наблюдатели.

Информация о пострадавших и новых разрушениях в данный момент отсутствует.

Напомним, это первое нарушение режима тишины на линии соприкосновения ДНР и Украины за последние шесть суток. В последний раз украинские силовики открывали огонь 8 декабря по окрестностям поселка Широкая Балка на горловском и села Безыменное на мариупольском направлениях. В последнем на момент обстрела пребывал замглавы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон.

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