Украинские военные обстреляли село Безыменное в ДНР во время пребывания в этом районе замглавы миссии ОБСЕ

Для украинского командования стало уже «доброй» традицией организовывать и проводить громкие провокации в период визита на Донбасс иностранных делегаций. Фото: mil-lnr.su

Украинские военные открыли прицельный огонь по югу Донецкой Народной Республики в тот самый момент, когда там пребывал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Этот провокационный обстрел боевики 128-ой бригады осуществили во время нахождения недалеко от села Безыменное заместителя руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии. Тем самым украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей, - заявил он.

Уточняется, что киевские силовики вели обстрел населенного пункта из гранатометов, причем прицельно.

- Обстрел был целенаправленным, так как украинская сторона СЦКК заведомо была оповещена о прибытии ОБСЕ, - подчеркнул Эдуард Басурин.

И добавил, что в Республике ожидают соответствующей реакции от руководства миссии на произошедшее.

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