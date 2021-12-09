Наблюдатели ОБСЕ обнаружили под Волновахой 12 самоходных гаубиц, размещенных украинскими военными

Об увиденном сотрудники миссии сообщили в своем отчете Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В нарушение Минских договоренностей украинские военные продолжают стягивать к линии соприкосновения в Донбассе тяжелое вооружение. На днях наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили в селе Зачатовка под Волновахой самоходные артиллерийские установки и ракетные комплексы, размещенные здесь ВСУ. Данный факт документирован в отчете миссии от 8 декабря 2021 года.

В нем говорится, что за линией отвода вооружения, но вне выделенных под его хранение мест на подконтрольной Киеву территории наблюдатели выявили 12 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибром 122 миллиметра, два противотанковых управляемых ракетных комплекса 9П149 «Штурм-С» калибром 130 миллиметров и один танк.

- Вся техника за исключением танка находилась на железнодорожной станции в 74 километрах к юго-западу от Донецка, - рассказали в ОБСЕ.

Сообщается также, что еще один украинский танк был замечен в окрестностях села Затишное в этом же районе.

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