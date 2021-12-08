Алексей Никоноров: Украина в Контактной группе только декларирует обязательства соблюдать перемирие в Донбассе

Обстрелы республик со стороны ВСУ продолжаются. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Донецк и Луганск настаивают на подписании в Контактной группе содержательного документа, способствующего прекращению обстрелов в Донбассе. Об этом заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

Ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР направили в Контактную группу план шагов по возврату Украины к исполнению мер усиления перемирия. Позже Киев представил свой проект, по большей части представляющий «выхолощенный проект Республик, из которого удалены почти все практические шаги и добавлены политические лозунги».

- Нет никакого практического смысла принимать очередное декларативное, выхолощенное заявление, не имеющее никаких действенных предписаний и не определяющее четко субъектов выполнения и ответственных за невыполнение договоренностей, - отметил Никоноров.

Отмечается, что дискуссия в подгруппе по безопасности продлилась около четырех часов. ДНР и ЛНР продолжили настаивать на конкретизации функционала координационного механизма, а также четком определении, чьи представители должны взаимодействовать между собой на уровне СЦКК.

Республики также требуют публичного опровержения слов главкома ВСУ Валерия Залужного о разрешении украинским военным стрелять в Донбассе.

- Наша задача – согласовать и подписать в Контактной группе содержательный документ, который будет впоследствии обнародован для широкой общественности и поспособствует прекращению обстрелов на практике, а не в декларациях, – добавил представитель ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев согласовал с ЛНР дату платежа за поставленную в Республику воду

Определиться с решением вопроса удалось на сегодняшнем заседании экономподгруппы (подробнее)