Киев согласовал с ЛНР дату платежа за поставленную в Республику воду

Рабочая группа согласовала и разработала механизм взаимных расчетов за потребленную воду Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Представители Украины и Луганской Народной Республики договорились о конкретной дате платежа за поставленную с подконтрольной Киеву территории в Республику воду. Вопрос удалось решить сегодня, во время заседания минской подгруппы по вопросам экономики и восстановления. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах в Минске Мария Ковшарь.

- Завершилось заседание подгруппы по вопросам экономики и восстановления. В рамках работы подгруппы традиционно обсуждались вопросы водоснабжения. Согласована дата очередного платежа за воду, поставляемую Украиной в ЛНР, - заявила она.

Представитель луганской делегации при этом отметила, что по другим пунктам повестки дня продвинуться переговорщикам не удалось. По-прежнему остаются открытыми вопросы по железной дороге, задолженности украинского оператора мобильной связи Vodafone за потребленную на территории ЛНР электроэнергию, а также по плану возобновления утраченных социально-экономических связей между сторонами конфликта.

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