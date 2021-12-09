За сутки территорию ДНР обстреляли дважды

При обстреле использовались гранатометы и стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки подразделения украинской армии дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под ударом противника оказались поселок Широкая Балка, расположенный в западной части Горловки, и село Безыменное на юге страны.

- В их отношении применялись гранатометы и стрелковое оружие. Был выпущен 31 боеприпас калибром более 12,7 миллиметра, - заявили наблюдатели.

Днем ранее в СЦКК сообщили об одном обстреле территории ДНР.

Тем временем в ЛНР заявили, что на линии соприкосновения украинские войска придерживались режима прекращения огня. Напомним, формально он действует в Донбассе с 27 июля 2020 года. По договоренности, сторонам конфликта запрещено применять любой вид оружия, размещать военную технику в населенных пунктах и рядом с ними, проводить инженерные работы и использовать беспилотники.

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