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Политика7 декабря 2021 11:48

Убытки, нанесенные украинским обстрелом Ясиноватскому машзаводу 21 ноября, оценивают в пять миллиардов рублей

Одно из крупнейших промышленных предприятий Донбасса подверглось массированному удару со стороны ВСУ
Ирина ДМИТРИЕВА
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Ясиноватский машзавод специализируется на выпуске горнопроходческой техники. Фото: сайт Главы ДНР

Ясиноватский машзавод специализируется на выпуске горнопроходческой техники. Фото: сайт Главы ДНР

На Ясиноватском машиностроительном заводе оценили размер убытков, нанесенных предприятию украинским артобстрелом 21 ноября. Это порядка пяти миллионов рублей. Такую информацию сообщил директор предприятия Владимир Трубчанин во время проведения в Донецке круглого стола, где обсуждалась программа социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы.

- Завод попал под обстрел, на него прилетело 32 снаряда калибром 122 миллиметра. Предприятие понесло потери - порядка 5 миллионов рублей, - заявил он.

Напомним, утром 21 ноября подразделения украинской армии открыли артиллерийский огонь по Ясиноватой, вследствие чего был поврежден машиностроительный завод.

- Повреждения получил экспериментальный цех: разрушена кровля, фасад, разбиты все окна. Также повреждено производственное оборудование, - рассказал глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Как выяснилось позже, огонь вели военнослужащие 25-ой бригады ВСУ под командованием Олега Зенченко.

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