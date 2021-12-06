Денис Пушилин о поставках угля для Украины: «Коммерческие интересы не могут доминировать над интересами моральными»

Поставки угля на Украину невозможны по этическим вопросам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин поставил точку в разговорах о поставках углы на Украину. По словам руководителя государства, таких предпосылок нет. Кроме того, Донецк никогда не пойдет на такой шаг по этическим причинам.

— Во-первых, не обратится. Я не вижу предпосылок, чтобы радикалы позволили нынешней власти, зависимой власти от радикальных элементов, такую возможность, чтобы власти Украины обратились к нам за этим. А во-вторых, с нашей стороны… конфликт на той стадии, когда наши военнослужащие не совсем бы поняли наши шаги, если бы мы начали сейчас поставки угля на территорию Украины. Украина по нам стреляет и уничтожает нас, а мы должны давать им уголь, чтобы они обеспечивали свои заводы, на которых производятся патроны? — процитировали слова Денис Пушилина в РИА Новости.

Глава Республики подчеркнул, что не видит перспектив торговли углем с Украиной. Поскольку «это тот случай, когда коммерческие интересы не могут доминировать над интересами моральными».

Читайте также

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о возможности объединения Народных Республик Донбасса

По его словам, данный вопрос может быть рассмотрен, исходя из необходимости и запросов жителей Республик (подробнее)