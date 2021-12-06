Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о возможности объединения Народных Республик Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин полагает, что вопрос объединения Республик может быть поднят из-за необходимости и запросов жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин не исключает возможности, что в будущем будет рассмотрен вопрос об объединении Народных Республик Донбасса. Но на данный момент этого сделать нельзя из-за необходимости выполнения Минских соглашений.

— Мы упираемся пока в «Минск». Если мы объединимся, то мы даем Киеву возможность совершенно аргументированно говорить, что надо пересматривать «Минск», потому что поменялись стороны-подписанты. Это одна из причин, наверное, основных, которые не позволяют нам сейчас предметно говорить об объединении, — пояснил Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что в дальнейшем данный вопрос поднимут исходя из необходимости и запросов жителей Республик.

С этим учетом уже синхронизируется законодательство Луганской и Донецкой Народных Республик. Так, в сентябре этого года между государствами появилось общее экономическое пространство, которое устраняет таможенные барьеры.

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