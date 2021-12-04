Глава ДНР Денис Пушилин: Партия «Единая Россия» считает Донбасс частью Большой России

Дмитрий Медведев торжественно вручил Денису Пушилину членский билет. Фото: Партия «ЕР»

В субботу, 4 декабря, в Москве Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в третьем, заключительном этапе XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего совета и Генерального совета партии торжественно вручил Денису Пушилину членский билет. Глава ДНР в комментарии СМИ поздравил партию «Единая Россия» с юбилеем.

- Искренне поздравляю партию с 20-летием. То, что эта партия остается правящей, ведущей, принимающей самые важные ключевые решения, говорит о ее поддержке народом. Результаты участия жителей ДНР в выборах в Государственную Думу показали, что в Донбассе тоже большинство граждан поддержали именно «Единую Россию». То, что я получил официальное приглашение и стал сегодня членом партии, – здесь все в логический последовательности выкладывается: партия считает Донбасс частью Большой России, – заявил Денис Пушилин.

Денис Пушилин продемонстрировал членский билет партии «Единая Россия». Фото: Партия «ЕР»

Пленарное заседание съезда в режиме ВКС открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что в основе успеха политической силы на выборах в Государственную Думу конструктивная, созидательная и объединяющая повестка, которая нашла свое отражение в Народной программе.

На мероприятии был представлен отчет о работе партии за пять лет, подведены итоги избирательной кампании 2021 года, утверждены планы дальнейшей работы по реализации Народной программы.

Состоялось переизбрание руководящих и центральных органов «Единой России». Избраны Председатель партии, руководители Высшего и Генерального советов, Комиссия по этике, а также сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.

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