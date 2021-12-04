В Москве проходит заключительный этап XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Фото: er.ru

Сегодня, 4 ноября, в Москве председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

Руководители республик Донбасса приехали в Москву для официального участия в третьем, заключительном этапе XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На съезде будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы. Также будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России».

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