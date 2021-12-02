В ДНР заявили о повышенной готовности на случай наступательных действий со стороны Украины

По данным разведки, Киев стянул к линии соприкосновения половину состава вооруженных сил. Фото: штаб «ООС»

В Донецкой Народной Республике не исключают возможности обращения за помощью к России в случае развязывания Украиной полномасштабной войны на Донбассе. Об этом руководитель государства Денис Пушилин заявил в эфире телеканалу «Россия-1».

Глава ДНР выступил в прямом эфире на телеканале «Россия 24». Фото: denis-pushilin.ru

Он отметил, что ситуация на линии фронта накалена до предела - за последние месяцы количество обстрелов ВСУ возросло в разы, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Буквально сегодня от травм, полученных 30 октября в результате обстрела украинским беспилотником горловского поселка Гольмовский, скончался один из трех раненых мирных жителей.

Также 30 ноября был ранен в результате обстрела еще один мужчина в прифронтовом районе Донецка, к тому же во второй раз. В 2015 году он уже потерял одну ногу, а в результате обстрела лишился и второй.

Денис Пушилин считает, что вероятность возобновления на Донбассе полноценных боевых действий сейчас очень высока.

- С учетом тех кризисных ситуаций, которые происходят на внутриукраинском треке - это политический кризис, кризис в энергетической сфере. И, конечно, внешнее давление на Киев. В итоге это все может вылиться в обострение вплоть до полномасштабного боестолкновения, - сказал лидер ДНР.

В такой ситуации Республика может попросить помощи у Москвы. На вопрос ведущего, не исключает ли Глава ДНР такого сценария, тот ответил: «Не исключаем».

- Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но Украина все больше привлекает внешние силы, мы это прекрасно видим… Поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае. Но мы будем действовать по ситуации, - резюмировал лидер страны.

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