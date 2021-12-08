Украинская армия обстреляла окраины Горловки с позиций в районе поселка Нью-Йорк

Схема обстрелов территории ДНР 7 и 8 декабря. Фото: УНМ ДНР

Сегодня, 8 декабря, днем западные окраины Горловки и юг ДНР попали под обстрел со стороны украинских войск. Об этом сообщили в Народной милиции и в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 14:10 украинские боевики из 95-й бригады открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия в направлении горловского поселка Широкая Балка. Обстрел велся с позиций в районе поселка Новгородское (на Украине переименован в Нью-Йорк)

В 15:17 боевики 128-й бригады с позиций в селе Широкино обстреляли из гранатометов СПГ и АГС окрестности села Безыменное в Новоазовском районе.

Всего была выпущена 31 граната.

Информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские военные вторые сутки подряд обстреливают горловское направление.

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