Прошедшие сутки на Донбассе прошли мирно

Украинские военные придерживались условий перемирия. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики не обстреливалась украинскими войсками. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- За прошедшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, - рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой украинские войска тоже придерживались условий перемирия.

Напомним, днем ранее сообщалось о двух обстрелах населенных пунктов ДНР - поселка Широкая Балка под Горловкой и села Безыменное на юге страны. В районе последнего под огонь ВСУ попал замглавы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон. Уточняется, что обстрел велся целенаправленно, так как украинская сторона в СЦКК была заранее оповещена о прибытии сотрудников ОБСЕ в эту местность.

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