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Политика9 декабря 2021 15:00

В Донбассе под обстрел ВСУ попал замглавы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон

Инцидент произошел недалеко от села Безыменное на юге Донецкой Народной Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
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Для украинского командования стало уже «доброй» традицией организовывать и проводить громкие провокации в период визита на Донбасс иностранных делегаций. Фото: mil-lnr.su

Для украинского командования стало уже «доброй» традицией организовывать и проводить громкие провокации в период визита на Донбасс иностранных делегаций. Фото: mil-lnr.su

Украинские военные открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики в тот самый момент, когда там пребывал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Этот провокационный обстрел боевики 128-ой бригады осуществили во время нахождения недалеко от села Безыменное заместителя руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии. Тем самым украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей, - заявил он.

Уточняется, что киевские силовики вели обстрел населенного пункта из гранатометов, причем прицельно.

- Обстрел был целенаправленным, так как украинская сторона СЦКК заведомо была оповещена о прибытии ОБСЕ, - подчеркнул Эдуард Басурин.

В Республике ожидают соответствующей реакции от руководства миссии на подобное поведение ВСУ.

Напомним, что для украинского командования стало уже «доброй» традицией организовывать и проводить громкие провокации в период визита на Донбасс иностранных гостей.

Марк Этерингтон стал «лицом» ОБСЕ в Донбассе после смены на этом посту Александра Хуга. Фото: osce.org

Марк Этерингтон стал «лицом» ОБСЕ в Донбассе после смены на этом посту Александра Хуга. Фото: osce.org

Так, во время прошлогоднего посещения зоны конфликта Марком Этерингтоном первый инцидент был связан с вылазкой диверсионно-разведывательной группы ВСУ на мариупольском направлении, а второй - с глушением беспилотника ОБСЕ.

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