Трое жителей ЛНР скончались от коронавируса

Общее количество смертей, вызванных осложненным протеканием COVID-19, приближается в Республике к трем тысячам Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике были зафиксированы несколько летальных случаев среди пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрированы три летальных исхода, - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что общее количество смертей, вызванных осложненным протеканием COVID-19, приближается в Республике уже к трем тысячам и сейчас составляет 2966 подтвержденных медиками случаев.

Кроме того, по данным Минздрава, за время пандемии в ЛНР ковидом заболели 20861 человек. Из них 636 пациентов еще продолжают лечение, а 17259 жителей уже выздоровели и были сняты с учета.

Напомним, в лечебных учреждениях Луганской Народной Республики начался очередной этап вакцинации населения от коронавируса. Прививки делают полученным из России препаратом «Спутник Лайт». Всем привитым жителям после прохождения процедуры выдают справку с QR-кодом. Правда, получить такую можно только при наличии республиканского паспорта.

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