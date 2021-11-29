В ЛНР начали делать прививки против ковида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЛНР начался очередной этап вакцинации от коронавируса полученным из России препаратом Sputnik Light. Об этом сообщила исполняющая обязанности главного врача Луганской городской поликлиники № 12 Елена Братищенко.

- Сегодня начат очередной этап вакцинации против новой коронавирусной инфекции в лечебных учреждениях Луганска и ЛНР. Вакцина рекомендована для лиц старше 18-летнего возраста, - рассказала она.

И.о. главврача сообщила, что поликлиника получила шесть тысяч доз вакцины Sputnik Light, очередную партию которой ранее в Республику доставили автомобили гуманитарного конвоя МЧС России.

Вакцинация в поликлинике № 12 осуществляется каждый день: в первой половине дня прививаются сотрудники бюджетных учреждений; затем все желающие горожане, проживающие в районе обслуживания поликлиники. Прививку можно сделать как по предварительной записи, так и в день обращения в поликлинику.

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