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Общество29 ноября 2021 11:00

Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 ноября 2021 года: За все время в Республике от COVID-19 выздоровели 88 611 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 29 ноября 2021 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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За сутки в Республике у 57 человек выявили пневмонии

За сутки в Республике у 57 человек выявили пневмонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 107 634 человек. Об этом информирует Министерство здравоохранения.

- 28 ноября соответствующие исследования не проводились, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

По его данным, на лечении от ковида (стационарном и амбулаторном) находятся 10 908 пациентов, выписаны – 88611 человек, летальных случаев – 8115.

Тем временем, за сутки в Республике у 57 человек выявили пневмонии.

- Это на 8 меньше чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 23. Всего на лечении 1778 пациентов с пневмониями, из них 990 - на кислородной поддержке (плюс 13 за сутки), - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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