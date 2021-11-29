Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 ноября 2021 года: За все время в Республике от COVID-19 выздоровели 88 611 человек

За сутки в Республике у 57 человек выявили пневмонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 107 634 человек. Об этом информирует Министерство здравоохранения.

- 28 ноября соответствующие исследования не проводились, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

По его данным, на лечении от ковида (стационарном и амбулаторном) находятся 10 908 пациентов, выписаны – 88611 человек, летальных случаев – 8115.

Тем временем, за сутки в Республике у 57 человек выявили пневмонии.

- Это на 8 меньше чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 23. Всего на лечении 1778 пациентов с пневмониями, из них 990 - на кислородной поддержке (плюс 13 за сутки), - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке устанавливают главную елку ДНР: фоторепортаж

Ее открытие состоится за неделю до Нового года - 24 декабря (подробнее)