В ЛНР жителям начали выдавать QR-коды после вакцинации

QR-коды, подтверждающие проведение прививки, ввели многие страны мира Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В лечебных учреждениях Луганской Народной Республики, где проходит вакцинация против коронавируса, привитым жителям начали выдавать QR-коды. Об этом сообщила исполняющая обязанности главного врача Луганской городской поликлиники №12 Елена Братищенко.

Как отметила руководитель больницы, их смогут получить также те граждане, которые сделали прививку этим летом, - но при определенном условии.

- Для того чтобы получить QR-код о вакцинации, которая проводилась в летние месяцы вакциной «Спутник Лайт», а также сейчас, необходимо предоставить паспорт ЛНР, - пояснила Братищенко.

Медик также отметила, что QR-коды и бумажные сертификаты выдаются гражданам в прививочных кабинетах по месту прохождения процедуры.

- Сертификаты о вакцинации от COVID -19, полученные в медицинских учреждениях ЛНР, признаются на территории РФ, - заверила она.

Напомним, в ЛНР начался очередной этап вакцинации жителей от коронавируса. Прививки делают полученным из России препаратом «Спутник Лайт».

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