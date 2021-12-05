Донецкую «Шлаколечебницу» предложили назвать именем знаменитого хирурга Константина Скворцова

Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко подарила ЦГКБ № 6 портрет своего учителя Константина Скворцова (автор портрета - известная донецкая художница Надежда Вакуленко) – в хирургическом отделении, которым он заведовал, она начинала свою трудовую деятельность Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

3 декабря в Донецке в Доме техники металлургического завода коллектив центральной городской клинической больницы № 6 Донецка (в народе – «Шлаколечебница») отметил 150-летний юбилей своей больницы, которая была первой в донецком крае. В зале был аншлаг, хотя всем присутствующим пришлось сидеть с соблюдением социальной дистанции.

СО «ШЛАКОЛЕЧЕБНИЦЫ» ВЫШЛО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДОНБАССА

- Старейшее лечебное учреждение Донбасса - «Шлаколечебница» - по праву считается легендарным. Оно начиналось в 1871 году с трех комнат-палат первой больницы Новороссийского общества, а теперь это крупный многопрофильный центр в системе здравоохранения Донецкой Народной Республики. Высокая квалификация врачей и опыт персонала позволили спасти жизни многих людей. Особой признательности заслуживает то, что в своей сложной работе сотрудники клиники не забыли, что такое сочувствие и милосердие. Желаю коллективу Центральной городской клинической больницы сил, энергии, счастья и благополучия, а самое главное - крепкого здоровья! – такими словами поздравил Денис Пушилин всех сотрудников ЦГКБ №6 города Донецка.

Медикам вручили Благодарности Главы ДНР и нагрудные знаки «Знак почета» III-й степени от администрации города Донецка. Награду получила и главный врач ЦГКБ №6 Галина Могилевская.

- Без преувеличения, со «Шлаколечебницы» вышло здравоохранение Донбасса. Сейчас наш многопрофильный центр оказывает помощь жителям Донецка с момента рождения – и на протяжении всей жизни, - рассказывает Галина Петровна Могилевская.

Главный врач Галина Могилевская Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

У ДИНАСТИИ СКВОРЦОВЫХ БОЛЕЕ ЧЕМ 600-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ

Во время торжественной церемонии Ольга Долгошапко вместе с почетным гостем, который руководил больницей почти 30 лет, - Анатолием Бабенко под аплодисменты зала предложили назвать ЦГКБ № 6 именем Константина Константиновича Скворцова - одного из самых известным донецких хирургов, представителя большой медицинской династии. Константин Константинович в прошлом году умер от последствий коронавирусной инфекции.

Общий медицинский стаж врачебной династии Скворцовых больше 615 лет! Началась история знаменитых донецких докторов в 1871 году, и по стопам предка пошел сын, внук, правнуки... Знаменитый хирург Константин Скворцов отдал хирургии 65 лет своей жизни, из них 55 лет – возглавлял хирургическое отделение ЦГКБ №6 города Донецка. Он оперировал на всех органах. Первым в Донецке освоил многие операции, в том числе с применением эндоскопа.

Его отец получил диплом врача в 1900 году, окончив Московский университет, мать была операционной сестрой.

- Кроме обсуждения больных, я дома ничего и не слышал. А во время войны детских садиков не было, поэтому мне с самого детства разрешали тихонечко сидеть в операционной, - вспоминал при жизни известный донецкий хирург. - Думаю, другого пути у меня не было и быть не могло. Сын Константина Константиновича тоже работает хирургом, дочь - терапевт, одна из внучек - анестезиолог, а два других внука свою судьбу также связали с медициной.

«ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ»

К сожалению, сейчас в «Шлаколечебнице» уникальных операций не проводят из-за пандемии. Второй год медики ЦГКБ №6 Донецка борются с коронавирусом. Все стационары многопрофильного центра были отданы под лечение пациентов с COVID-19 и коронавирусными пневмониями.

Празднование 150-летнего юбилей прошло в Доме техников Донецкого металлургического завода. В первом ряду – Галина Могилевская и Ольга Долгошапко и (слева направо). Во втором – директор Института неотложной и восстановительной хирургии, профессор Эмиль Фис Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В конце торжества Галина Могилевская с благодарностью поклонилась коллегам и произнесла краткую речь.

- Вы - настоящие герои! «Гвозди бы делать из этих людей: Крепче бы не было в мире гвоздей». Это о вас, - сказала главный врач.

СПРАВКА «КП»

Больница при металлургическом заводе (ныне - ЦГКБ №6 Донецка) была открыта в Юзовке (первое название столицы шахтерского края) в 1871 году. Ее построил британский промышленник Джон Юз, в 1869 году основавший город. В трех комнатах-палатах размещалось 12 коек для больных, в трех других – врачебный и процедурный кабинеты. Располагалась больница в районе мартеновского цеха металлургического завода «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства». В 1880 году там работали доктор и фельдшер.

Открытие физиотерапевтического профилактория, названного Шлаколечебницей, при Сталинском металлургическом заводе (Сталино – второе название Донецка) состоялось 7 января 1936 года. Там были все виды душей, водный массаж, шлаковые ванны, аналогичные пятигорским серным источникам, сероводородные и углекислые ванны.

На сегодня ЦГКБ №6 Донецка – крупная многопрофильная клиника, база для обучения будущих медиков. В «Шлаколечебнице» (такое название за больницей закрепилось в народе) находятся кафедры терапии, хирургии, неврологии, акушерств и гинекологии Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького.

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