Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 декабря 2021 года: За все время COVID-19 в Республике выявили почти у 111 тысяч человек

За сутки в Республике у 57 человек выявили воспаление легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 110 973 человек. Об этом сегодня сообщило Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, на сегодня на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находится 6141 пациент, выписаны – 96 403 человека, умерли – 8 429.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2 255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

За сутки в Республике у 57 человек выявили воспаление легких.

- Это на 17 случаев пневмоний меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 32. Всего на лечении 1479 пациентов с пневмониями, из них 857 - на кислородной поддержке (плюс 18 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

В сложившейся ситуации Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. И помните, что вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если они заразятся, заболевание обычно проходит легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР за сутки у 57 человек выявили пневмонии

Всего на лечении от воспаления легких находятся 1 479 пациентов (подробнее)