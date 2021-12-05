В ДНР за сутки у 57 человек выявили пневмонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Донецкой Народной Республике у 57 человек выявили воспаление легких. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Это на 17 случаев пневмоний меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 32. Всего на лечении 1479 пациентов с пневмониями, из них 857 - на кислородной поддержке (плюс 18 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

По данным ведомства, на сегодняшний день на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находится 6141 пациент, выписаны – 96 403 человека, умерли – 8 429.

В сложившейся ситуации Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. И помните, что вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если они заразятся, заболевание обычно проходит легче.

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