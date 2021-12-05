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Общество5 декабря 2021 14:27

В Донецке врачи сохранили «безнадежной» роженице репродуктивную функцию

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ЦГКБ № 6 Донецка рассказал о случае из своей практики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Представитель ЦГКБ №6 Анатолий Бабенко показал роддом «Шлаколечебницы», где также расположены городское отделение патологии новорожденных и гинекология. Корпус на 120 коек он построил вместо знаменитого Масловского роддома

Представитель ЦГКБ №6 Анатолий Бабенко показал роддом «Шлаколечебницы», где также расположены городское отделение патологии новорожденных и гинекология. Корпус на 120 коек он построил вместо знаменитого Масловского роддома

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке коллектив ЦГКБ№ 6 («Шлаколечебница») отпраздновал свое 150-летие. Среди награжденных был заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, профессор кафедры акушерства и гинекологии Донецкого медицинского университета имени М. Горького Евгений Мирович. В больнице работает с 1988 года. Заместитель главного врача рассказал об уникальном случае из своей практики.

- Однажды приняли роды у пациентки с опасной патологией, связанной с обильными кровотечениями и со стопроцентной вероятностью потери репродуктивной функции. Мы ее неоднократно оперировали, в итоге женщина сначала родила одного ребенка, а через время - второго, - рассказал Евгений Давидович.

«Шлаколечебница» была одной из первых больниц, где в свое время начали практиковать партнерские роды в специально оснащенных родзалах, а хирургическую помощь в гинекологии проводить через небольшой разрез с применением эндоскопа с видеокамерой. К тому же роддом ЦГКБ№ 6 Донецка в числе первых перешел на совместное пребывание матери и ребенка.

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