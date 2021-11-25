Окраины Донецка снова попали под огонь ВСУ

Обстрел начался в 16.50 со стороны подконтрольной Украине Красногоровки. Фото: штаб «ООС»
Сегодня вечером украинские военные открыли прицельный огонь по поселку Старомихайловка, расположенному в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрел начался в 16.50 со стороны подконтрольной Украине Красногоровки. Оттуда были выпущены восемь мин калибром 82 миллиметра и 9 гранат из станкового противотанкового гранатомета (СПГ), - рассказали наблюдатели.
В представительстве уточнили, что на запрос Донецка об установлении режима тишины украинская сторона никак не реагирует.
Напомним, ранее сообщалось, что утром киевские силовики атаковали Ясиноватую с беспилотника: на город были сброшены три боеприпаса. В результате получили повреждения здание госучреждения и легковой автомобиль. Сообщается также о попадании в школу, расположенную рядом с городом - в поселке Красный Партизан.
Читайте также
Украинские военные обстреляли станцию очистных сооружений под Докучаевском
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Ясное (подробнее)