Украинские военные обстреляли станцию очистных сооружений под Докучаевском

Под прицельным огнем ВСУ оказался один из поселков, расположенных в черте города. Фото: ДАН

Подразделения украинской армии продолжают целенаправленно наносить урон инфраструктуре республик. Вчера под огнем ВСУ оказалась станция очистных сооружений под Докучаевском. Инцидент произошел вблизи одного из поселков, расположенных в черте города. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По предварительным данным, в результате обстрела была повреждена кровля станции очистных сооружений вблизи населенного пункта Ясное, - рассказали наблюдатели.

Как отметили в СЦКК, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, в ДНР заявили об эскалации на линии соприкосновения.

- Отмечается целенаправленное нанесение ущерба вооруженными формированиями Украины как инфраструктуре Республики, так и жилым домам мирных граждан, - сказал представитель ДНР в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров, подчеркнув, что одобрение украинской агрессии со стороны западных стран только увеличивает угрозу начала полномасштабных боевых действий в Донбассе.

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