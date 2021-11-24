В ДНР заявили об эскалации на линии соприкосновения

Украина открывает огонь по Республикам. Жители вынуждены прятаться в убежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Деградация переговорного процесса и эскалация на линии соприкосновения все более очевидны. Об этом заявил представитель ДНР в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров по итогам очередного раунда переговоров.

- Отмечается целенаправленное нанесение ущерба вооруженными формированиями Украины как инфраструктуре Республики, так и жилым домам мирных граждан, – заявил представитель ДНР, отметив, что одобрение украинской агрессии со стороны западных стран увеличивает угрозу начала полномасштабных боевых действий в Донбассе.

Никоноров отметил, что в последнее время растет количество повреждений на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры в результате украинских обстрелах. 21 ноября киевские боевики открыли огонь по пожарной части и Ясиноватскому машиностроительному заводу. Также из-за обстрелов с 9 ноября без энергоснабжения остается населенный пункт Коминтерново. Украинская сторона в СЦКК не дает гарантии безопасности на проведение ремонтных работ.

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