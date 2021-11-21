Обстрел Ясиноватой 21 ноября 2021 года в ДНР квалифицировали как теракт

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой. Фото: t.me/shevchenko_yas

В Донецкой Народной Республике квалифицировали артиллерийский обстрел Ясиноватой со стороны вооруженных формирований Украины 21 ноября 2021 года как теракт.

Уголовные дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к обстрелу Ясиноватой, возбудила Генеральная прокуратура ДНР. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

- Расследуется два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих по факту совершения ими террористического акта по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР, - рассказали в Генеральной прокуратуре Республики.

Напомним, что утром 21 ноября вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой. Огонь велся 25-й бригадой ВСУ со стороны Авдеевки. Повреждения получили: машиностроительный завод – разрушены кровля, фасад, разбиты все окна, повреждено оборудование и пожарная часть - повреждено караульное помещение и остекление здания

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