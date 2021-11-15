Прошедшая ночь для жителей ДНР выдалась на удивление тихой

На линии соприкосновения на несколько часов сложилась относительно спокойная обстановка. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки подразделения украинской армии вели себя относительно тихо - на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой они открывали огонь только один раз. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что единственный обстрел со стороны противника был зафиксирован наблюдателями утром 14 ноября. Под огнем ВСУ тогда оказалось село Таврическое на мариупольском направлении. Киевские силовики выпустили в его направлении 2 противотанковые ракеты из вооружения ПТУР.

- Жертв среди гражданского населения и новых повреждений инфраструктуры нет, - заявили после в СЦКК.

Там также напомнили, что днем ранее украинские войска дважды нарушали режим перемирия с ДНР, выпустив по ее территории около 40 боеприпасов. В зоне артобстрела ВСУ оказались село Новоласпа под Мариуполем и поселок Лозовое на окраине Донецка.

Читайте также

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Эрдоган не захочет делиться с Украиной прибылями от производства «Байрактаров»

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке» о том, что может помешать массовому выпуску в незалежной турецких беспилотников, которые Киев собирается применить в Донбассе (подробнее)