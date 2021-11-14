Украинские боевики выпустили две противотанковые ракеты по югу ДНР. Фото: штаб ООС

Сегодня, 14 ноября, утром украинские военные выпустили в направлении села Таврическое, что на юге Донецкой Народной Республики, две противотанковые управляемые ракеты. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные открыли огонь в 8.20 со стороны подконтрольного им Чермалыка, - сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запрос Донецка об установлении «режима тишины» посредством координационного механизма.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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