«От автомобиля практически ничего не осталось!» В Донбассе к гибели подполковника и сержанта ВСУ могут быть причастны украинские националисты

Сила взрыва была такой мощности, что от автомобиля практически ничего не осталось, и его откинуло к железнодорожной колее. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

12 ноября в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС») погибли заместитель командира 79-й десантно-штурмовой бригады по воздушно-десантной подготовке и его водитель. Они подорвались на украинской мине. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

А МОЖЕТ ЭТО ФУГАС?

- В результате наезда автомобиля на мину погибли подполковник Прусов и сержант Федосеев, которые направлялись на позиции 2-го батальона для проведения проверки наличия личного состава, – рассказал Филипоненко.

Он отметил, что по предварительной информации, мина была установлена двумя днями ранее саперными подразделениями 2-го батальона на железнодорожном переезде для прикрытия танкоопасных направлений. Однако минные заграждения не были своевременно внесены в формуляры минных полей и не обозначены на местности указателями.

- При этом следственные органы рассматривают и версию умышленного убийства, так как, по данным правоохранителей, Прусов мог быть причастен к контрабанде из зоны «ООС» оружия и боеприпасов, недостачу которых ранее выявили в бригаде, – добавил представитель Народной милиции.

Военный эксперт, подполковник запаса НМ ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники информации, поделился другими подробностями резонансного происшествия.

Прежде всего, он обратил внимание: характер повреждения автомобиля говорит, что был заложен фугас. При детонации мины вверх взлетает большое количество земли, которая должна была попасть в кадр. Остается воронка, ну и еще ряд особенностей.

- Тут же сила взрыва была такой мощности, что от автомобиля практически ничего не осталось! И его откинуло на солидное расстояние от места подрывы. Возникает вопрос: «Так если это не диверсионно-разведывательная группа ЛНР, тогда кто?», - подчеркнул Марочко.

СТРАСТИ ПО УГЛЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Военный эксперт связывает подрыв автомобиля с Луганской ТЭС в подконтрольном Киеву городе Счастье и поставок на нее угля по железнодорожному пути. Существует только два пути доставки – с РФ и ЛНР. В 2017 году так называемые «патриоты» заблокировали сообщение из ЛНР, причем щедро заминировали все кругом. Карты минных полей никто не составлял. Сейчас из РФ прекратили поставки, и теперь стал вопрос поставок с ЛНР.

В этой связи инженерные подразделения начали разминировать дорогу, а замкомбрига Прусов поехал проверять ход ведения работ.

- Самое интересное, что участок местности, где подорвался автомобиль, был проверен, а водитель, имевший солидный опыт, двигался строго по наезженной колее. Сейчас по данному факту идет служебная проверка, но списать ЧП на «сепаратистов» не получается поскольку есть ряд объективных причин, опровергающих эту версию, да и далековато от линии боевого соприкосновения, - отметил военный эксперт.

По его версии, после шумихи вокруг возможных поставок из ЛНР угля, и заявления Главы ЛНР Леонида Пасечника о том, что Республика готова рассмотреть варианты сотрудничества, украинские радикалы начали негодовать: мол, как это так торговать с «сепаратистами»?

- Националисты начали угрожать командованию 79-й бригады, которая дислоцируется на Луганском направлении. Их и там «послали», но это «патриотов» не остановило, и они провели акцию устрашения с ликвидацией представителя старшего офицерского состава, - считает Марочко.

Сейчас СБУ и МВД усиленно ведут розыскные мероприятия по диверсантам. Но то, что это «свои», тщательно скрывают.

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