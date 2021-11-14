ВСУ два раза нарушили «перемирие» в ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки два раза нарушили перемирие на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой, выпустив по ее территории почти 40 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне артобстрела оказались Новоласпа под Мариуполем и Лозовое на окраине Донецка, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял минометы калибром 82 и 120 миллиметров, БМП и БТР. Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

За предыдущие сутки ВСУ пять раз нарушали «режим тишины». И это при том, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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