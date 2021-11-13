Украинские войска за сутки выпустили по поселкам и селам ДНР 155 снарядов, мин и гранат

По поселкам и селам ДНР были выпущены 23 мины калибром 120 мм и 82 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Войска Украины за сутки более чем вдвое увеличили интенсивность огня по территории ДНР. Было выпущено 155 снарядов, мин и гранат. ВСУ пять раз нарушили перемирие. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огонь украинской армии попали районы поселков Зайцево и Гольмовский на горловском направлении, сел Белая Каменка, Петровское и Стыла - на мариупольском. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, орудия БМП, различные виды гранатометов.

Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В предыдущий день, 11 ноября, ВСУ пять раз нарушили режим тишины, выпустив 64 боеприпаса.

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