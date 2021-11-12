В ЛНР перезахоронили останки 115 мирных жителей, павших жертвами украинской агрессии

Церемония перезахоронения останков жертв ВСУ состоялась в поселке Видное под Луганском. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике завершился пятый этап работ по вскрытию спонтанных и массовых захоронений. Судмедэкспертам удалось идентифицировать останки и установить личности 30 человек, обнаруженных погребенными в братских могилах. Об этом заявили в межведомственной рабочей группе по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.

Благодаря кропотливому труду поисковиков и судмедэкспертов некоторых погибших удалось идентифицировать. Фото: ЛИЦ

Там сообщили, что в окрестностях поселка Видное под Луганском у подножия мемориала «Не забудем, не простим» состоялась церемония перезахоронения останков 115 мирных жителей, павших жертвами пуль и снарядов ВСУ в 2014-2015 годах. Долгие годы эти люди считались пропавшими без вести.

Накануне их тела осмотрели судмедэксперты. Были взяты образцы биологического материала, необходимые для дальнейшей идентификации личностей погибших.

- На момент перезахоронения установлены имена 30 жертв украинского неонацизма, - уточнили в межведомственной группе.

Всех, кто занимался поиском и перезахоронением останков жертв ВСУ, наградили после в Луганске. Участников эксгумационных работ лично поблагодарил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Работу по поиску пропавших без вести в 2014-2015 годах эксперты ЛНР вели на протяжении семи лет. Фото: сайт Главы ЛНР

- Мы должны показать всему миру ту нечеловечность, беспредел, варварство, которые происходили на нашей территории, и то, что совершали вооруженные до зубов украинские военные в отношении мирных граждан нашей Республики. Всю эту работу, уважаемые друзья, выполняете вы. Это та работа, к которой мы шли очень долго, - сказал он.

Глава Республики подчеркнул, что благодаря объединению усилий с Донецком и соседней Россией работа по поиску и перезахоронению погибших велась на достойном уровне. Всем задействованным в ней лицам он вручил медали «За заслуги» II степени, «За верность долгу», почетные знаки «От благодарного народа ЛНР», «За служение делу», «За усердие», грамоты и благодарности.

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