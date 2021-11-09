В ДНР сообщили о гибели военнослужащего

8 ноября силы ДНР также понесли потери Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике один военнослужащий погиб и еще один был ранен в результате обстрелов со стороны украинской армии за минувшие сутки. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В результате вражеского огня один наш защитник погиб и один получил ранения, - заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, 8 ноября силы ДНР также понесли потери. За это время по территории страны украинские силовики выпустили 25 боеприпасов. Противник обстрелял окраины Горловки и села на юге Республики. При этом использовались минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Под огнем оказались районы поселка Зайцево (южное), сел Веденское, Октябрь и Новая Марьевка. В последнем энергетики восстанавливали поврежденную осколками снарядов высоковольтную линию 10 кВ «Тельманово-110 - Кирова».

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