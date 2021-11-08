Эдуард Басурин: В ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ один боец погиб, еще один - ранен Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР один военный погиб, еще один - получил ранение в результате обстрелов ВСУ за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- В результате вражеского огня один наш защитник погиб, еще один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, а раненному бойцу - скорейшего выздоровления, - сказал Эдуард Басурин.

Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки пять раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР 34 боеприпаса. Они обстреливали южные села.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Запрещено применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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