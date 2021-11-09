Украинские силовики выпустили по ДНР 25 боеприпасов за сутки

Днем ранее подразделения киевской армии пять раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения с Республикой. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки военнослужащие украинской армии четыре раза нарушали режим тишины на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. В ее направлении они выпустили 25 боеприпасов. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Под огнем оказались районы горловского поселка Зайцево (южное), сел Новая Марьевка, Веденское и Октябрь на юге Республики, - рассказали наблюдатели.

При их обстрелах использовались минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Жертв среди мирного населения и новых разрушений за этот период не было.

Напомним, днем ранее подразделения украинской армии пять раз нарушили условия перемирия с ДНР.

Тем временем в Минске открыли новый раунд переговоров по Донбассу. Рабочая группа по гуманитарным вопросам уже приступила к работе по видеосвязи. Участники встречи планируют обсудить вопросы обмена пленными, открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения и активизации работы по поиску пропавших без вести лиц.

Заседание Контактной группы назначено на завтра, 10 ноября.

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