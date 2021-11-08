Очередной раунд переговоров по Донбассу: о чем будут говорить и чего ожидать

Донбасс продолжает страдать от украинских обстрелов (архивное фото) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Луганской Народной Республике рассказали о вопросах, которые планируют обсудить переговорщики на заседаниях участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп. В первую очередь представители Республики планируют обсудить механизмы, исключающие повторение инцидента с захватом украинскими военными наблюдателя представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

- В центре внимания остается вопрос освобождения незаконно удерживаемого Украиной наблюдателя, - сообщили в министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что во время переговоров планируют запросить от Украины подтверждение понимания запрета на применение любых беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа действия украинской стороны будут трактоваться, как намерения Украины возобновить активные боевые действия на линии разграничения;

Также представители Республик вынесут на обсуждение обновленный проект Дорожной карты. Однако это представится возможным в том случае, если украинская сторона прекратит блокирование этой темы.

Очередной раунд переговоров Контактной группы запланирован на 10 ноября, на следующий день после заседаний рабочих подгрупп по вопросам политического урегулирования, гуманитарным вопросам, по вопросам экономики и восстановления и по вопросам безопасности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 13 октября в зоне разведения сил и средств у Золотого украинская диверсионно-разведывательная группа захватила офицера-наблюдателя представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка. Представительство Республики в наблюдательном ведомстве до освобождения офицера прекратило контакты с украинской стороной.

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