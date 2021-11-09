Энергетики ДНР восстановили электроснабжение в Новой Марьевке после обстрела ВСУ

Осколки от разорвавшегося снаряда попали в ЛЭП и перебили два провода. Фото: mintek-dnr.ru

Энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии в селе Новая Марьевка, расположенном в Тельмановском районе на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Как отметили в ведомстве, аварийно-ремонтной бригаде пришлось снова устранять повреждения на линии электропередачи после очередного обстрела ВСУ. Отключение света по вине украинских силовиков произошло ранним утром.

- Как сообщил оперативный дежурный, 9 ноября в 06.00 в результате боевых действий отключилась высоковольтная линия 10 кВ «Тельманово-110 - Кирова», которая питает село Новая Марьевка. Населенный пункт был обесточен, - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что осколки от разорвавшегося снаряда попали в ЛЭП и перебили два провода. Энергетики сразу же приступили к ремонтным работам, и уже в 11.35 свет вернулся в дома жителей Новой Марьевки.

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