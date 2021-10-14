В ДНР усилят борьбу с коронавирусом

В Республике введут жесткие ограничения в связи распространением COVID-19. Фото: ombudsmandnr.ru

В Донецкой Народной Республике заявили о планах ввести дополнительные меры в борьбе с короновирусом. Об этом сообщил глава государства Денис Пушилин.

- Есть абсолютная необходимость усилить темпы вакцинации, соблюдать дополнительные меры предосторожности лицам старше 65 лет и ряд других мер, которые будут опубликованы непосредственно в указе, - сказал лидер ДНР.

Уточняется, что соответствующие решения обговаривались 13 октября на заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. А прежде в Республике объявили о продлении школьных каникул до 1 ноября.

Напомним, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. В Минздраве заявили, что количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения. Каждый день в Республике выявляют около 1000 пациентов с коронавирусом. При этом в день умирают до 100 человек.

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