Осенние каникулы в ДНР 2021: Школьникам продлили отдых до 1 ноября

В ДНР школьникам продлили отдых до 1 ноября. Фото: архив "КП"

Осенние каникулы в ДНР 2021 продлили до 1 ноября. Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин. Это решение было принято по итогам заседания Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце сентября противоэпидемические меры были усилены. Тогда же школьники ушли на вынужденные каникулы, которые должны были продлиться до 17 октября.

Напомним, что в Республике в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. По последним данным Минздрава, только за прошедшие сутки было выявлено более 1000 пациентов с коронавирусом. Сейчас в ДНР на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 11 266 пациентов. При этом каждый день умирают до 100 человек.

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