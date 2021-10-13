Директор Ясиноватского интерната №14 Людмила Сердюк: Украина нам шлет бомбы, а Россия – учебники

Людмила Сердюк показывает Герману Владимирову пострадавший от обстрела ВСУ учебный корпус интерната Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОДДЕРЖАЛ ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Очень больно смотреть на выбитые стекла и осознавать, что по детям в Донбассе до сих пор стреляют, - говорит член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.

Он выступил инициатором того, чтобы передать школьникам Донецкой Народной Республики новенькие учебники. Сразу же после Всемирного дня русского языка, который отмечается 6 июня, Герман Владимиров на заседании Межнацсовета обратился к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с этим предложением. Александр Юрьевич тут же поддержал инициативу и поручил профильным комитетам собрать необходимый гуманитарный груз.

Посещение Ясиноватской санаторной школы-интерната №14 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

И вот – первая партия учебников по русскому языку для 10-11 классов (а это около 2 тысяч экземпляров) вот-вот приедет в Республику.

- Это учебники образца 2021 года. По ним учатся школьники и в России, - рассказал Герман Николаевич, добавив, что планирует и дальше передавать требующиеся учебники в общеобразовательные школы и интернаты ДНР.

МУЗЕЙ ТРЕХ ВОЙН

Директор Ясиноватской санаторной школы-интерната №14 Людмила Сердюк, поблагодарив за гуманитарную помощь, рассказала, что сейчас здесь учатся и получают лечение 110 детей. У всех один диагноз: сколиоз. Они живут в интернате с понедельника по пятницу. Кстати, сейчас воспитанники по домам. В Республике у школьников вынужденные каникулы из-за усиления пандемии коронавируса.

Людмила Николаевна Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Людмила Николаевна провела для гостей из Санкт-Петербурга экскурсию в музее, созданном воспитанниками под руководством педагогов. Он посвящен трем войнам – Великой Отечественной, Афганской и наших дней.

Возле витрин с экспонатами сложено с десяток огромных боеприпасов. В глаза сразу же бросается их размер. В интернате эти боеприпасы называют не иначе как «подарками» ВСУ - все они прилетели на территорию школы-интерната в 2014 году. В музее находятся снаряды реактивных систем залпового огня - «Ураган» и «Град», а также мины, гранатометный выстрел и большое количество гильз.

Герман оставил свой автограф в музее трех войн Ясиноватского интерната №14, куда привез книги Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Эти находки МЧС обезвредило, привезло и передало для музея школы, - говорит Людмила Николаевна.

ТАКОГО НЕ БЫЛО С 2014 ГОДА

Директор показала гостям интернат. Учебный и спальный корпуса; провела по залам, где с больными детьми занимаются ЛФК, делают им массаж и различные электропроцедуры. Показала даже бомбоубежище под школой.

Депутат поселка Металлострой Санкт-Петербурга Вадим Шах-Назаров передал в библиотеку интерната от Колпинского района, который был передним краем обороны Ленинграда в Великую Отечественную, книги о блокаде города-героя, трудовом и боевом подвиге ленинградцев.

Вадим Шах-Назаров передал в библиотеку интерната книги о блокаде Ленинграда, трудовом и боевом подвиге его жителей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Людмила Сердюк рассказала «КП» подробности артобстрела школы-интерната 21 сентября этого года.

- Такого у нас не было с 2014-го, - показывает она осколки, собранные после артудара в холле. - Вот видите: Украина нам шлет бомбы, а Россия – учебники.

21 сентября в 6.30 со стороны Авдеевской промзоны, до которой всего полтора километра, слышались выстрелы.

Людмила Николаевна демонстрирует металлическую колонну, подпирающую балку в классе, где проходят уроки трудов. Ее установили при восстановлении школы после обстрела ВСУ в 2014 году Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В тот момент в спальном корпусе на трех этажах находились 63 ребенка. Ночные (помощники воспитателей) быстро среагировали – честь им и хвала, вовремя четыре раза позвонили. Наши дети знают, что три звонка означают пожар, а четыре – артобстрел. Они организованно выбежали в подвал. У каждого класса свое место в укрытии.

В тот день воспитанники интерната просидели в подвале аж три часа. Была слышна канонада, а стены содрогались. Чтобы детям не было страшно, педагоги читали им сказки, рассказывали веселые истории, вместе пели и танцевали.

120-е мины разорвались за территорией интерната, но при этом осколки разбили окна на втором этаже учебного корпуса, оставив отметины на стенах. Посечены и деревья в школьном парке.

- Недавно с ребятами собирали урожай слив. Если бы обстрел был тогда, то страшно даже представить, что могло б произойти, - рассказывает учитель технологии Анна Григор.

Герман Николаевич с единомышленницей Александрой Лыгиной. Уроженка Краснодара, ныне живущая в Петербурге, в 18 лет приехала на Донбасс поддержать ростки Русской весны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ясиноватская санаторная школа-интернат №14 за все время три раза оказывалась в эпицентре обстрелов украинских боевиков. Больше всего пострадала в 2014 году, когда было полностью разрушено одно крыло. А в 2017-м мина угодила прямо в центральный вход… К счастью, никто не пострадал.

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