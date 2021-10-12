Член совета при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров: Настоящие русские не могут устать от Донбасса

Герман посетил легендарную «девятку» - многоэтажку возле бывшего Донецкого аэропорта, которая в 2014-м была и казармой, и штабом, и наблюдательным пунктом. Фото: из архива Германа ВЛАДИМИРОВА

Донецк для жителя Санкт-Петербурга Германа Владимирова - второй дом. Наши читатели знают о Германе Николаевиче, как о создателе «Музея Новороссии» в Питере и человеке, который регулярно помогает Донбассу. Сейчас он - член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Герман Владимиров с удовольствием ответил на вопросы «Комсомольской правды».

Для Германа Донбасс - не пустой звук, а личная боль Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Поскорее бы Донбасс вернулся домой!»

- Какой раз приезжаете в Донецк?

- Со счета сбился (улыбается). Я еще ребенком бывал в Донецке. У отца было свое предприятие в Славянске, он занимался рыбным хозяйством: разводил сомиков и форель. Маленьким родители таскали меня за собой, с тех пор Донбасс и запал в душу. А когда началась война, не смог остаться в стороне. Считаю, что последние семь лет мое присутствие здесь, как человека и как гражданина, крайне необходимо. Особенно последние два года - уже как члена совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, ведь теперь я могу сделать для Донбасса еще больше.

На этот раз я приехал в составе делегации на десять дней. В планах - посетить побольше мест, пообщаться с жителями Донбасса. Словом, использовать это время с максимальной пользой.

Посещение Ясиноватской санаторной школы-интерната №14 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Где уже побывали?

- В первый день по приезду успели побывать на кладбище «Донецкое море». Сходили на могилу к Александру Владимировичу (первому Главе ДНР Захарченко. - Авт.), ребятам. И ко всем остальным: там же похоронен мой друг Сергей Таран, известный в творческих кругах Донбасса музыкант и великий поэт.

Он умер в Санкт-Петербурге в прошлом году, а похоронен на «Донецком море» недалеко от парня военкора Кати Катиной - снайпера с позывным Скрипач.

Посетил и многострадальную Горловку. Я помогаю детям войны. Не забываю и про пенсионеров. Всегда помню о донбасских бабулечках. Они для меня еще одна яркая и одновременно сильная сторона несгибаемого Донбасса.

Посещение Ясиноватской санаторной школы-интерната №14 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Герман, Россия еще не устала от Донбасса?

- Как можно устать от своей мамы, жены, детей? Никак! Я повторял и буду повторять: настоящие русские считают себя с Донбассом одной семьей. Гражданское общество в России прекрасно понимает, что здесь происходит, и переживает всей душой. Все чаяния об одном: «Поскорее бы Донбасс вернулся домой!».

«Хомутовская степь - это достояние всего мира»

- Вы побывали и на научно-практической конференции, посвященной 95-летию заповедника «Хомутовская степь - Меотида».

- «Хомутовская степь - Меотида» - это достояние не только Донецкой Народной Республики, не только России, это заповедник общемирового значения. Фильм об уникальной природной зоне, расположенной на территории Республики, я покажу сначала в Санкт-Петербурге, а потом в других российских городах. Донбасс и Питер, несмотря на свою удаленность, имеют очень много общего. Уверен, что мы должны совместными усилиями развивать, приумножать и сохранять природные заповедники. В дальнейшем будет разработана специальная природоохранная программа по совместному развитию «Хомутовской степи - Меотиды», которая будет реализовываться поэтапно.

Герман Николаевич с единомышленницей Александрой Лыгиной. Уроженка Краснодара, ныне живущая в Петербурге, в 18 лет приехала на Донбасс поддержать ростки Русской весны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Когда я рассказываю друзьям о донбасском чуде природы, они удивляются. Флора «Хомутовской степи - Меотиды» насчитывает более 600 видов растений, в том числе краснокнижных. Там обитают десятки видов млекопитающих, земноводных, рыб, пресмыкающихся, сотни видов птиц и более полутора тысяч видов насекомых.

Герман оставил свой автограф в музее трех войн Ясиноватского интерната №14, куда привез книги Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Вы основатель единственного в своем роде «Музея Новороссии» в России (сейчас он называется «Музей боевого братства»). Какими экспонатами гордитесь? Что нового появилось?

- Среди самых уникальных экспонатов назову такие. Молитвенник Алексея Мозгового, который находился с ним в момент гибели; икона, принадлежавшая Гиви; казачья папаха Моторолы, в которой он вместе с Гиви посылали шуточный привет ВСУшникам. Ее мне передали на следующий день после гибели Арсена.

В музее есть даже деньги Новороссии - «Расчетные знаки», которые должны были использоваться в республиках. Проект не был реализован, тем не менее, это история.

Посещение Ясиноватской санаторной школы-интерната №14 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Один из последних ярких экспонатов - журнал военных наблюдателей с легендарной «девятки» под бывшим Донецким аэропортом. Так окрестили многоэтажку на улице Взлетной. Месяцы боев за воздушную гавань «девятка» была и казармой, и штабом, и наблюдательным пунктом. Ополченцы фиксировали все передвижения украинских войск. Это интересно, потому что это живая история.

- Где еще планируете побывать в этот раз?

- Поедем в Горловку, Никитовку, Новоазовск… Мне хотелось бы посмотреть Дебальцево. Я там давно не был. Еще было бы неплохо один день посвятить Луганской Народной Республике.

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